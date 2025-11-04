Directorio de Empresas
El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in United States en Secureworks totaliza $210K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Secureworks. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
company icon
Secureworks
User Interface Senior Principal Engineer
Atlanta, GA
Total por año
$210K
Nivel
Senior Principal
Base
$185K
Stock (/yr)
$0
Bono
$25K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
20 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Secureworks?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Secureworks in United States tiene una compensación total anual de $222,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Secureworks para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $210,000.

