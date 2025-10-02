Scotiabank Gerente de Ingeniería de Software Salarios en Greater Toronto Area

La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in Greater Toronto Area en Scotiabank oscila desde CA$126K por year hasta CA$181K. El paquete de compensación in Greater Toronto Area mediano por year totaliza CA$138K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scotiabank. Última actualización: 10/2/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L7 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- L8 CA$153K CA$139K CA$992.6 CA$13.1K L9 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- L10 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ --

