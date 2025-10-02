Directorio de Empresas
Scotiabank
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Toronto Area

Scotiabank Ingeniero de Software Salarios en Greater Toronto Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Toronto Area en Scotiabank oscila desde CA$90.2K por year para L6 hasta CA$184K por year para L9. El paquete de compensación in Greater Toronto Area mediano por year totaliza CA$120K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scotiabank. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L6
(Nivel de Entrada)
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
CA$225K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en Scotiabank?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Desarrollador Web

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Scotiabank in Greater Toronto Area tiene una compensación total anual de CA$184,151. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Scotiabank para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Toronto Area es CA$115,063.

Otros Recursos