La compensación de Ingeniero de Software in Colombia en Scotiabank oscila desde COP 184.06M por year para L6 hasta COP 130.87M por year para L7. El paquete de compensación in Colombia mediano por year totaliza COP 130.15M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scotiabank. Última actualización: 10/2/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L6 ( Nivel de Entrada ) COP 184.06M COP 169.99M COP 0 COP 14.07M L7 COP 130.87M COP 126.13M COP 0 COP 4.74M L8 COP -- COP -- COP -- COP -- L9 COP -- COP -- COP -- COP --

Últimas Contribuciones de Salarios

