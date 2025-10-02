Directorio de Empresas
Scotiabank
Scotiabank Ventas Salarios en Greater Toronto Area

El paquete de compensación mediano de Ventas in Greater Toronto Area en Scotiabank totaliza CA$216K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scotiabank. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Scotiabank
Sales
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$216K
Nivel
-
Base
CA$161K
Stock (/yr)
CA$21.8K
Bono
CA$32.7K
Años en la empresa
15 Años
Años de exp.
15 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Scotiabank?

CA$225K

Preguntas Frecuentes

Самый высокий пакет вознаграждения для Ventas в Scotiabank in Greater Toronto Area составляет CA$252,460 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Scotiabank для позиции Ventas in Greater Toronto Area составляет CA$181,704.

