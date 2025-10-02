La compensación de Gerente de Producto in Greater Toronto Area en Scotiabank oscila desde CA$116K por year para L7 hasta CA$141K por year para L8. El paquete de compensación in Greater Toronto Area mediano por year totaliza CA$124K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scotiabank. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
