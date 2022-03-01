Directorio de Empresas
Schindler Elevator
Schindler Elevator Salarios

El salario de Schindler Elevator oscila desde $85,425 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $156,800 para un Gerente de Proyecto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Schindler Elevator. Última actualización: 11/15/2025

Analista de Negocios
$97.3K
Gerente de Proyecto
$157K
Ingeniero de Software
$85.4K

Arquitecto de Soluciones
$111K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Schindler Elevator es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $156,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Schindler Elevator es $104,053.

