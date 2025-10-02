Directorio de Empresas
Schibsted
Schibsted Ingeniero de Software Salarios en Greater Stockholm

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Stockholm en Schibsted totaliza SEK 695K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Schibsted. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Schibsted
Software Engineer
Stockholm, ST, Sweden
Total por año
SEK 695K
Nivel
Middle
Base
SEK 695K
Stock (/yr)
SEK 0
Bono
SEK 0
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Schibsted?

SEK 1.54M

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Contribuir

Preguntas Frecuentes

Самый высокий пакет вознаграждения для Ingeniero de Software в Schibsted in Greater Stockholm составляет SEK 799,552 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Schibsted для позиции Ingeniero de Software in Greater Stockholm составляет SEK 695,040.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Schibsted

Otros Recursos