Scaleway
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

  • Greater Paris Area

Scaleway Gerente de Ingeniería de Software Salarios en Greater Paris Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in Greater Paris Area en Scaleway totaliza €65.5K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scaleway. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Scaleway
Software Engineering Manager
Paris, IL, France
Total por año
€65.5K
Nivel
-
Base
€60.8K
Stock (/yr)
€0
Bono
€4.7K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
18 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Scaleway?

€141K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Otros Recursos