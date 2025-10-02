Directorio de Empresas
Scale AI
Scale AI Operaciones de Negocio Salarios en San Francisco Bay Area

Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scale AI. Última actualización: 10/2/2025

Compensación Total Promedio

$172K - $200K
United States
Rango Común
Rango Posible
$152K$172K$200K$220K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Scale AI, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Negocio en Scale AI in San Francisco Bay Area tiene una compensación total anual de $220,150. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Scale AI para el puesto de Operaciones de Negocio in San Francisco Bay Area es $151,700.

Otros Recursos