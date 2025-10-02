La compensación de Ingeniero de Software in Saint Petersburg Metro Area en Sberbank oscila desde RUB 1.92M por year para L7 hasta RUB 5.62M por year para L13. El paquete de compensación in Saint Petersburg Metro Area mediano por year totaliza RUB 3.34M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Títulos Incluidos
Ingeniero de Software Móvil
Ingeniero de Software Frontend
Ingeniero de Machine Learning
Ingeniero de Software Backend
Ingeniero de Software Full-Stack
Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)
Ingeniero de Datos
Ingeniero DevOps
Ingeniero de Confiabilidad del Sitio
Ingeniero de Sistemas
Defensor del Desarrollador
Científico de Investigación
Ingeniero de IA