Sberbank Ingeniero de Software Salarios en Saint Petersburg Metro Area

La compensación de Ingeniero de Software in Saint Petersburg Metro Area en Sberbank oscila desde RUB 1.92M por year para L7 hasta RUB 5.62M por year para L13. El paquete de compensación in Saint Petersburg Metro Area mediano por year totaliza RUB 3.34M.

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L7 ( Nivel de Entrada ) RUB 1.92M RUB 1.82M RUB 19.1K RUB 74.9K L8 RUB 2.37M RUB 2.09M RUB 87.5K RUB 193K L9 RUB 2.94M RUB 2.68M RUB 86.8K RUB 172K L10 RUB 3.09M RUB 2.73M RUB 90.5K RUB 271K Ver 4 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Sberbank ?

