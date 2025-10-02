La compensación de Gerente de Proyecto in Moscow Metro Area en Sberbank oscila desde RUB 2.43M por year para L7 hasta RUB 9.47M por year para L13. El paquete de compensación in Moscow Metro Area mediano por year totaliza RUB 4.03M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L7
RUB 2.43M
RUB 2.43M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB 3.66M
RUB 3.3M
RUB 0
RUB 369K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
No se encontraron salarios
