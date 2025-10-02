Directorio de Empresas
Sberbank
Sberbank Marketing Salarios en Moscow Metro Area

El paquete de compensación mediano de Marketing in Moscow Metro Area en Sberbank totaliza RUB 3.03M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Sberbank
Product Marketing Manager
Moscow, MC, Russia
Total por año
RUB 3.03M
Nivel
-
Base
RUB 3.03M
Stock (/yr)
RUB 0
Bono
RUB 0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
8 Años
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Marketing en Sberbank in Moscow Metro Area tiene una compensación total anual de RUB 3,724,836. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sberbank para el puesto de Marketing in Moscow Metro Area es RUB 3,029,011.

