Directorio de Empresas
Sberbank
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Information Technologist (IT)

  • Todos los Salarios de Information Technologist (IT)

  • Moscow Metro Area

Sberbank Information Technologist (IT) Salarios en Moscow Metro Area

La compensación de Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area en Sberbank oscila desde RUB 1.63M por year para L7 hasta RUB 2.48M por year para L9. El paquete de compensación in Moscow Metro Area mediano por year totaliza RUB 2.11M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Ver 4 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

RUB 13.36M

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de RUB 2.51M+ (a veces RUB 25.05M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Sberbank?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Information Technologist (IT) ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 2,853,061. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role in Moscow Metro Area is RUB 2,109,773.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Sberbank

Empresas Relacionadas

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos