Sberbank
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

  • Saint Petersburg Metro Area

Sberbank Científico de Datos Salarios en Saint Petersburg Metro Area

La compensación de Científico de Datos in Saint Petersburg Metro Area en Sberbank oscila desde RUB 1.31M por year para L7 hasta RUB 2.7M por year para L10. El paquete de compensación in Saint Petersburg Metro Area mediano por year totaliza RUB 1.49M.

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
RUB 13.36M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Sberbank?

Preguntas Frecuentes

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Científico de Datos ve společnosti Sberbank in Saint Petersburg Metro Area představuje roční celkovou odměnu RUB 3,138,226. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sberbank pro pozici Científico de Datos in Saint Petersburg Metro Area je RUB 2,012,002.

