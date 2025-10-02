La compensación de Científico de Datos in Saint Petersburg Metro Area en Sberbank oscila desde RUB 1.31M por year para L7 hasta RUB 2.7M por year para L10. El paquete de compensación in Saint Petersburg Metro Area mediano por year totaliza RUB 1.49M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
