La compensación de Científico de Datos in Moscow Metro Area en Sberbank oscila desde RUB 1.8M por year para L7 hasta RUB 6.45M por year para L13. El paquete de compensación in Moscow Metro Area mediano por year totaliza RUB 4.1M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
