Sberbank Analista de Negocios Salarios en Moscow Metro Area

La compensación de Analista de Negocios in Moscow Metro Area en Sberbank oscila desde RUB 1.98M por year para L7 hasta RUB 4.19M por year para L11. El paquete de compensación in Moscow Metro Area mediano por year totaliza RUB 2.63M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L7 RUB 1.98M RUB 1.72M RUB 0 RUB 259K L8 RUB 1.82M RUB 1.76M RUB 0 RUB 61.1K L9 RUB 3.25M RUB 2.58M RUB 0 RUB 670K L10 RUB 3.15M RUB 2.65M RUB 0 RUB 501K Ver 4 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

