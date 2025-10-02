Directorio de Empresas
Saviynt
Saviynt Ingeniero de Software Salarios en Greater Los Angeles Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Los Angeles Area en Saviynt totaliza $105K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Saviynt. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Saviynt
Associate Software Engineer
El Segundo, CA
Total por año
$105K
Nivel
L1
Base
$105K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Saviynt?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Saviynt in Greater Los Angeles Area tiene una compensación total anual de $191,237. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Saviynt para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Los Angeles Area es $125,000.

