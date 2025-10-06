Directorio de Empresas
SAP
Arquitecto de Soluciones Nivel

T4

Niveles en SAP

Comparar Niveles
  1. T1Associate Architect
  2. T2Architect
  3. T3Senior Architect
Promedio Anual Compensación Total
SGD 166,020
Salario Base
SGD 173,246
Acciones ()
SGD 5,201
Bono
SGD 40,700

