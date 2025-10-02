La compensación de Ingeniero de Software in Greater Seattle Area en SAP Concur oscila desde $130K por year para T2 hasta $243K por year para T4. El paquete de compensación in Greater Seattle Area mediano por year totaliza $185K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SAP Concur. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
