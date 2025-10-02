El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Philadelphia Area en S&P Global totaliza $180K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de S&P Global. Última actualización: 10/2/2025
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
33%
AÑO 3
En S&P Global, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
33% se adquieren en el 1st-AÑO (16.50% semestral)
33% se adquieren en el 2nd-AÑO (16.50% semestral)
33% se adquieren en el 3rd-AÑO (16.50% semestral)
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título