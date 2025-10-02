S&P Global Ingeniero de Software Salarios en Canada

La compensación de Ingeniero de Software in Canada en S&P Global oscila desde CA$78.3K por year para L8 hasta CA$111K por year para L10. El paquete de compensación in Canada mediano por year totaliza CA$96.4K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de S&P Global. Última actualización: 10/2/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L8 Software Developer I ( Nivel de Entrada ) CA$78.3K CA$76.2K CA$0 CA$2.1K L9 Software Developer II CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- L10 Software Developer II CA$111K CA$106K CA$0 CA$4.7K L11 Lead Software Developer CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- Ver 3 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 33 % AÑO 1 33 % AÑO 2 33 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En S&P Global, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años: 33 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 16.50 % semestral )

33 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 16.50 % semestral )

33 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 16.50 % semestral )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en S&P Global ?

