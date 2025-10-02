S&P Global Científico de Datos Salarios en New York City Area

La compensación de Científico de Datos in New York City Area en S&P Global totaliza $142K por year para L9. El paquete de compensación in New York City Area mediano por year totaliza $165K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de S&P Global. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L8 Data Scientist I $ -- $ -- $ -- $ -- L9 Data Scientist II $142K $125K $0 $16.8K L10 Data Scientist III $ -- $ -- $ -- $ -- L11 Lead Data Scientist $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 3 Más Niveles

$160K Gana lo Justo, No te Conformes Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( USD ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Recibir notificaciones de nuevos salarios Exportar DatosVer Empleos Disponibles

¿RR.HH. / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 33 % AÑO 1 33 % AÑO 2 33 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En S&P Global, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años: 33 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 16.50 % semestral )

33 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 16.50 % semestral )

33 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 16.50 % semestral )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en S&P Global ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.