La compensación de Ingeniero de Software in Greater Boston Area en Salsify oscila desde $187K por year para Senior Software Engineer 3 hasta $209K por year para Staff Software Engineer. El paquete de compensación in Greater Boston Area mediano por year totaliza $205K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Salsify. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Salsify, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)