Directorio de Empresas
Safe Security
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Safe Security Salarios

El rango de salarios de Safe Security va de $59,467 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $172,354 para un Ingeniero de Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Safe Security. Última actualización: 8/15/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $59.5K
Científico de Datos
$164K
Gerente de Producto
$71.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Ingeniero de Ventas
$172K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol més ben pagat informat a Safe Security és Ingeniero de Ventas at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $172,354. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Safe Security és de $118,021.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Safe Security

Empresas Relacionadas

  • Square
  • PayPal
  • Lyft
  • DoorDash
  • Pinterest
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos