Directorio de Empresas
SADA
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

SADA Salarios

El salario de SADA oscila desde $21,128 en compensación total por año para un Redactor Publicitario en el rango bajo hasta $295,515 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de SADA. Última actualización: 9/9/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $175K
Arquitecto de Soluciones
Median $230K
Actuario
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Redactor Publicitario
$21.1K
Servicio al Cliente
$40.8K
Recursos Humanos
$148K
Diseñador de Producto
$101K
Gerente de Programa
$43.4K
Gerente de Proyecto
$138K
Ventas
$160K
Analista de Ciberseguridad
$224K
Gerente de Ingeniería de Software
$296K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en SADA es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $295,515. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en SADA es $142,973.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para SADA

Empresas Relacionadas

  • Accela
  • Axoni
  • Paxos
  • Evisort
  • ConsenSys
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos