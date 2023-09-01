Directorio de Empresas
Russian Post Salarios

El rango de salarios de Russian Post va de $14,654 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $80,468 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Russian Post. Última actualización: 8/14/2025

$160K

Científico de Datos
$14.7K
Ingeniero de Hardware
$24.8K
Marketing
$62.1K

Gerente de Producto
$80.5K
Ingeniero de Software
$35.9K
Gerente de Programa Técnico
$66.9K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Russian Post es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $80,468. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Russian Post es $48,977.

