Roper Technologies Salarios

El salario de Roper Technologies oscila desde $2,902 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $149,250 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Roper Technologies. Última actualización: 9/18/2025

$160K

Analista de Negocios
$63.3K
Servicio al Cliente
$2.9K
Científico de Datos
$124K

Diseñador de Producto
$80.4K
Ingeniero de Software
$122K
Arquitecto de Soluciones
$149K
Preguntas Frecuentes

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Roper Technologies adalah Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $149,250. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Roper Technologies adalah $101,400.

