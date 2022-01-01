Directorio de Empresas
Root Insurance
Root Insurance Salarios

El salario de Root Insurance oscila desde $76,500 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $270,970 para un Recursos Humanos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Root Insurance. Última actualización: 9/18/2025

$160K

Científico de Datos
Median $120K
Gerente de Producto
Median $145K
Ingeniero de Software
Median $161K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Gerente de Ingeniería de Software
Median $230K
Analista de Datos
$76.5K
Diseñador Gráfico
$95.2K
Recursos Humanos
$271K
Marketing
$159K
Ingeniero Mecánico
$86.7K
Diseñador de Producto
$133K
Reclutador
$86.7K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Root Insurance, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

