Roofstock
Roofstock Salarios

El salario de Roofstock oscila desde $89,550 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $276,375 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Roofstock. Última actualización: 9/18/2025

$160K

Gerente de Producto
Median $187K
Científico de Datos
$164K
Consultor de Gestión
$172K

Diseñador de Producto
$195K
Ingeniero de Software
$89.6K
Gerente de Ingeniería de Software
$276K
Preguntas Frecuentes

