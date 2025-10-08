Directorio de Empresas
Roblox
Roblox Diseñador UX Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación de Diseñador UX in San Francisco Bay Area en Roblox oscila desde $176K por year para IC1 hasta $470K por year para IC6. El paquete de compensación in San Francisco Bay Area mediano por year totaliza $350K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Roblox. Última actualización: 10/8/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
IC1
Product Designer
$176K
$130K
$43K
$3.5K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

45%

AÑO 1

35%

AÑO 2

20%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Roblox, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 45% se adquieren en el 1st-AÑO (11.25% trimestral)

  • 35% se adquieren en el 2nd-AÑO (8.75% trimestral)

  • 20% se adquieren en el 3rd-AÑO (5.00% trimestral)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Roblox, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33% se adquieren en el 1st-AÑO (8.25% trimestral)

  • 33% se adquieren en el 2nd-AÑO (8.25% trimestral)

  • 33% se adquieren en el 3rd-AÑO (8.25% trimestral)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Roblox, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador UX en Roblox in San Francisco Bay Area tiene una compensación total anual de $590,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Roblox para el puesto de Diseñador UX in San Francisco Bay Area es $385,000.

Otros Recursos