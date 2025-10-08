Directorio de Empresas
Robinhood
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Criptografía

  • United States

Robinhood Ingeniero de Criptografía Salarios en United States

La compensación de Ingeniero de Criptografía in United States en Robinhood totaliza $182K por year para L1. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $185K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Robinhood. Última actualización: 10/8/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L1
IC3(Nivel de Entrada)
$182K
$140K
$42K
$0
L2
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
IC5
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
IC6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Robinhood, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

100%

AÑO 1

Tipo de Acciones
RSU

En Robinhood, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 1 años:

  • 100% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Criptografía en Robinhood in United States tiene una compensación total anual de $600,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Robinhood para el puesto de Ingeniero de Criptografía in United States es $181,000.

