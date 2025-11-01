Directorio de Empresas
Robert Walters
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Reclutador

  • Todos los Salarios de Reclutador

Robert Walters Reclutador Salarios

El paquete de compensación mediano de Reclutador in Taiwan en Robert Walters totaliza NT$1.02M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Robert Walters. Última actualización: 11/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Total por año
NT$1.02M
Nivel
-
Base
NT$1.02M
Stock (/yr)
NT$0
Bono
NT$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Robert Walters?
Block logo
+NT$1.82M
Robinhood logo
+NT$2.8M
Stripe logo
+NT$629K
Datadog logo
+NT$1.1M
Verily logo
+NT$692K
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Reclutador ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Robert Walters in Taiwan tiene una compensación total anual de NT$2,430,995. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Robert Walters para el puesto de Reclutador in Taiwan es NT$813,915.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Robert Walters

Empresas Relacionadas

  • Square
  • DoorDash
  • Lyft
  • SoFi
  • Flipkart
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos