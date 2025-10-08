Directorio de Empresas
Rivian
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Cloud Security Architect

Rivian Cloud Security Architect Salarios

La compensación de Cloud Security Architect in United States en Rivian oscila desde $214K por year para RIV-5 hasta $358K por year para RIV-7. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Rivian. Última actualización: 10/8/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-5
$214K
$157K
$42.5K
$15K
RIV-6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Rivian, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 2 años:

  • 50% se adquieren en el 1st-AÑO (12.50% trimestral)

  • 50% se adquieren en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Rivian, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Rivian, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Cloud Security Architect en Rivian in United States tiene una compensación total anual de $417,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Rivian para el puesto de Cloud Security Architect in United States es $248,000.

