La compensación de Diseñador UX in United States en Rivian oscila desde $160K por year para RIV-4 hasta $212K por year para RIV-6. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $172K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Rivian. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$160K
$141K
$15K
$3.3K
RIV-5
$221K
$167K
$39.4K
$13.9K
RIV-6
$212K
$174K
$25K
$13K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
50%
AÑO 1
50%
AÑO 2
En Rivian, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 2 años:
50% se adquieren en el 1st-AÑO (12.50% trimestral)
50% se adquieren en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Rivian, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Rivian, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)