La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in United States en Riot Games oscila desde $140K por year para P1 hasta $292K por year para P4. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $215K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Riot Games. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
P1
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
