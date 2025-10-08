La compensación de Technical Accountant in United States en Riot Games oscila desde $179K por year para P3 hasta $246K por year para P4. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Riot Games. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
