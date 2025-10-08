Directorio de Empresas
RingCentral
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

  • India

RingCentral Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en India

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in India en RingCentral totaliza ₹2.59M por year para L1. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹2.71M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de RingCentral. Última actualización: 10/8/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L1
(Nivel de Entrada)
₹2.59M
₹2.22M
₹148K
₹217K
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En RingCentral, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en RingCentral in India tiene una compensación total anual de ₹4,661,832. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en RingCentral para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in India es ₹2,692,442.

Otros Recursos