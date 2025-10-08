Directorio de Empresas
Rho
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

Rho Ingeniero de Software Full-Stack Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Full-Stack in United States en Rho totaliza $201K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Rho. Última actualización: 10/8/2025

Paquete Mediano
company icon
Rho
Software Engineer
New York, NY
Total por año
$201K
Nivel
L5
Base
$200K
Stock (/yr)
$1K
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
12 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Rho?

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Rho in United States tiene una compensación total anual de $390,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Rho para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in United States es $165,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Rho

Empresas Relacionadas

  • DoorDash
  • Facebook
  • Stripe
  • Amazon
  • SoFi
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos