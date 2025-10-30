Directorio de Empresas
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Gerente de Programa Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Programa in India en Reliance Industries Limited totaliza ₹4.17M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Reliance Industries Limited. Última actualización: 10/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Reliance Industries Limited
Senior Program Manager
Mumbai, MH, India
Total por año
₹4.17M
Nivel
Senior Program Manager
Base
₹3.65M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹521K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa en Reliance Industries Limited in India tiene una compensación total anual de ₹6,886,129. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Reliance Industries Limited para el puesto de Gerente de Programa in India es ₹4,168,312.

