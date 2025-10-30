Directorio de Empresas
El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in Finland en RELEX Solutions totaliza €86.4K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de RELEX Solutions. Última actualización: 10/30/2025

Paquete Mediano
company icon
RELEX Solutions
Lead Developer / Team Lead
Helsinki, ES, Finland
Total por año
€86.4K
Nivel
Lead
Base
€86.4K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
18 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en RELEX Solutions?
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.6K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en RELEX Solutions in Finland tiene una compensación total anual de €86,439. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en RELEX Solutions para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Finland es €72,963.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para RELEX Solutions

