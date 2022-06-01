Directorio de Empresas
RELEX Solutions
RELEX Solutions Salarios

El salario de RELEX Solutions oscila desde $54,378 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $195,840 para un Ingeniero de Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de RELEX Solutions. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $72.6K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero DevOps

Gerente de Operaciones de Negocio
$142K
Servicio al Cliente
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Datos
$54.4K
Gerente de Diseño de Producto
$83.8K
Gerente de Producto
$99.4K
Gerente de Proyecto
$120K
Ventas
$158K
Ingeniero de Ventas
$196K
Gerente de Ingeniería de Software
$83.3K
Arquitecto de Soluciones
$116K
Gerente de Programa Técnico
$69.9K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en RELEX Solutions es Ingeniero de Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $195,840. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en RELEX Solutions es $107,890.

