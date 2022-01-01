Directorio de Empresas
Relativity
Relativity Salarios

El salario de Relativity oscila desde $102,060 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $298,500 para un Operaciones de Negocio en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Relativity. Última actualización: 10/25/2025

Ingeniero de Software
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $140K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $210K

Diseñador de Producto
Median $119K
Operaciones de Negocio
$299K
Gerente de Ciencia de Datos
$217K
Científico de Datos
$147K
Marketing
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
Investigador UX
$110K
Cronograma de Derechos Adquiridos

5%

AÑO 1

15%

AÑO 2

30%

AÑO 3

50%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Relativity, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 5% se adquieren en el 1st-AÑO (5.00% anual)

  • 15% se adquieren en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 30% se adquieren en el 3rd-AÑO (30.00% anual)

  • 50% se adquieren en el 4th-AÑO (50.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Relativity es Operaciones de Negocio at the Common Range Average level con una compensación total anual de $298,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Relativity es $147,131.

