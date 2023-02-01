Regalix Salarios

El salario de Regalix oscila desde $3,649 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $9,563 para un Analista de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Regalix . Última actualización: 10/25/2025