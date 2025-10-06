Directorio de Empresas
Red Hat
Arquitecto de Soluciones Nivel

L4

Niveles en Red Hat

  1. L1Associate Solution Architect
  2. L2Solution Architect
  3. L3Senior Solution Architect
Promedio Anual Compensación Total
$223,273
Salario Base
$175,091
Acciones ()
$21,818
Bono
$26,364

Últimos Salarios Enviados
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
