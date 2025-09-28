La compensación de Ingeniero de Software in United States en realtor.com oscila desde $111K por year para T1 hasta $255K por year para T6. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $195K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de realtor.com. Última actualización: 9/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
