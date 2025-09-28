Directorio de Empresas
realtor.com
El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in United States en realtor.com totaliza $179K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de realtor.com. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
realtor.com
Product Designer
hidden
Total por año
$179K
Nivel
hidden
Base
$162K
Stock (/yr)
$0
Bono
$16.2K
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
11+ Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en realtor.com?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en realtor.com in United States tiene una compensación total anual de $220,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en realtor.com para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $171,400.

