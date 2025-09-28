Directorio de Empresas
Realtek Semiconductor
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Proyecto

  • Todos los Salarios de Gerente de Proyecto

Realtek Semiconductor Gerente de Proyecto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Proyecto in Taiwan en Realtek Semiconductor totaliza NT$3.42M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Realtek Semiconductor. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Realtek Semiconductor
Project Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total por año
NT$3.42M
Nivel
8
Base
NT$1.9M
Stock (/yr)
NT$0
Bono
NT$1.52M
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
14 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de NT$953K+ (a veces NT$9.53M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Proyecto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Proyecto en Realtek Semiconductor in Taiwan tiene una compensación total anual de NT$5,207,790. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Realtek Semiconductor para el puesto de Gerente de Proyecto in Taiwan es NT$3,308,468.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Realtek Semiconductor

Empresas Relacionadas

  • MediaTek
  • TSMC
  • Silicon Motion
  • Pushpay
  • Cerner
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos