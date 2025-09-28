Directorio de Empresas
RealPage
RealPage Arquitecto de Soluciones Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in United States en RealPage totaliza $127K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de RealPage. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
RealPage
Application Architect
Dallas, TX
Total por año
$127K
Nivel
E13
Base
$122K
Stock (/yr)
$0
Bono
$5K
Años en la empresa
12 Años
Años de exp.
19 Años
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en RealPage in United States tiene una compensación total anual de $185,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en RealPage para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $127,000.

