Raksul Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in Japan en Raksul totaliza ¥10.76M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Raksul. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano Raksul Product Manager Tokyo, TY, Japan Total por año ¥10.76M Nivel G4 Base ¥9.16M Stock (/yr) ¥1.59M Bono ¥0 Años en la empresa 4 Años Años de exp. 7 Años

+ ¥8.68M + ¥13.31M + ¥2.99M + ¥5.24M + ¥3.29M Don't get lowballed

Últimas Contribuciones de Salarios

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( JPY ) Base | Acciones (año) | Bono

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Raksul ?

